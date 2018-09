ANCONA – “Un passo decisivo verso la completa realizzazione e valorizzazione dei Cammini Lauretani e un’ulteriore, concreta risposta al rilancio turistico e culturale delle aree colpite dal sisma”. Così il presidente Luca Ceriscioli ha commentato l’approvazione, nella odierna seduta di giunta, della deliberazione che stanzia 2 milioni e 500 mila euro di risorse aggiuntive per la valorizzazione dei Cammini Lauretani nei comuni del cratere, dando così attuazione all’intervento del POR FESR SISMA e approvando nel contempo lo schema di accordo tra la Regione e gli Enti interessati.

Come ha spiegato l’assessore al Turismo- Cultura, Moreno Pieroni, “ con questo provvedimento, che si aggiunge alla prima tranche per le aree interne per un tracciato di 150 km verso l’Umbria e uno stanziamento di 1 milione 100 mila euro, arriviamo ad un’assegnazione complessiva di 3 milioni e 600 mila di risorse per valorizzare i tratti significativi della Via Lauretana, convinti che il cluster del turismo religioso e culturale possa imprimere una forte spinta alla ripresa del flusso turistico nei territori colpiti dal sisma, anche nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta e del riposizionamento delle Marche sui mercati turistici nazionali e internazionali.

“In particolare il progetto approvato oggi prevede l’attuazione di due macro linee di attività: La Valorizzazione del tracciato cinquecentesco e sua fruibilità, attraverso interventi più “infrastrutturali” che riguardano la messa in sicurezza di alcuni tratti (es. guado di fiumi o creazione di attraversamenti pedonali), segnaletica e creazione aree di sosta lungo il tragitto nel tratto marchigiano all’interno dell’area-sisma. Coordinerà gli interventi il Comune di Tolentino in partenariato con i comuni nell’area sisma attraversati dal tracciato: Serravalle del Chienti, Visso, Muccia, Camerino, Valfornace, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Serrapetrona, Belforte del Chienti, San Severino Marche, Tolentino, Pollenza, Cessapalombo, San Ginesio, Treia, Appignano, Macerata. Per questa attività è previsto un costo di 1 milione e 800mila euro. La Valorizzazione del tracciato dell’Antica Via Roma-Loreto che prevede da Serravalle del Chienti un percorso che tocca Camerino, San Severino Marche, Treia, Pioraco, Castelraimondo, Serrapetrona. L’intervento è coordinato dall’ Unione Montana Alte Valli del Potenza, dell’Esino e del Musone per un costo di 500 mila euro”.

La seconda linea di attività, per un costo di 200 mila euro, riguarda la valorizzazione dei Cammini lauretani con azioni di promozione e comunicazione (eventi, stampa materiale promozionale, implementazione sito e app ecc.. stesura dossier e presentazione dello stesso per il riconoscimento di Cammino d’Europa) che sarà coordinata dal Comune di Macerata come punto di confluenza tra i due percorsi: tracciato cinquecentesco e romano-lauretano a Villa Potenza. Rispetto al tracciato della via cinquecentesca, è stato approvato anche il progetto di ricostruzione dell’Antica Via Romano Lauretana, redatto dall’Università di Camerino sulla base delle evidenze bibliografiche e cartografiche antiche.

L’antico percorso che collegava Roma a Loreto compiva un percorso diverso rispetto al tracciato della via cinquecentesca di fondovalle. Sulla base di tali evidenze scientifiche la Regione Marche ha ritenuto opportuno valorizzare tale itinerario come “Cammino lauretano” che si snoda interamente per il tratto marchigiano nell’area del cratere (da Serravalle a Macerata) privilegiando comunque come tracciato primario quello della via cinquecentesca. I progetti esecutivi che gli enti dovranno presentare entro 150 giorni dalla stipula degli accordi, saranno valutati da un nucleo di valutazione regionale che avrà anche il compito di analizzare la congruità delle spese

