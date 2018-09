ARQUATA DEL TRONTO – Avanzano i lavori di ripristino della viabilità nell’area interessata dal sisma.

Per consentire i lavori di riallineamento geometrico e miglioramento sismico di un viadotto, la strada statale 4 “Via Salaria” sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Arquata del Tronto, dal bivio ex Unimer (km 144,958) al bivio per l’Area industriale di Pescara del Tronto/strutture S.A.E. (km 145,089).

Per contenere al massimo i disagi al traffico, la chiusura sarà disposta esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 6 nelle notti di oggi, lunedì 10 settembre, e domani, martedì 11 settembre.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

