ASCOLI PICENO – Torna domenica 16 settembre, dalle ore 10 alle ore 20 in via D’Ancaria ad Ascoli Piceno, il terzo appuntamento del “Mercatino dei bambini”, in concomitanza con il mercatino antiquario.

Sono invitati a partecipare tutti i bambini che vorranno vendere o barattare i propri oggetti o lavoretti creativi. L’iniziativa nata dalle consigliere comunali Laura Trontini e Francesca Pantaloni in collaborazione con il consigliere Daniela Massi, l’assessorato al commercio e agli organizzatori del mercatino antiquario, rappresenta un’importante occasione ludica ed educativa per i bambini, che attraverso un simpatico meccanismo di compravendita di vecchi giocattoli, materiale scolastico, lavoretti creativi e oggetti in disuso, entrano in relazione tra loro giocando a fare i grandi.

Per tutti i bambini che desiderano diventare piccoli commercianti ed aprire la propria bancarella al mercatino di Ascoli le iscrizioni sono aperte mandando un’email a info@mercatiniantiquari.com o telefonando ai numeri 3470585579 e 3478757476.

