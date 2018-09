ASCOLI PICENO – Il binomio tra armonia dello spirito e piacere del palato torna protagonista sui colli di Offida con un nuovo doppio appuntamento di “Yoga in vigna” in programma domenica 16 settembre alla PS Winery.

Dopo il sold out della prima edizione l’insegnante certificato di Yin Yoga e sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits Samir Traini sarà di nuovo ospite della cantina biologica di Contrada Ciafone 97 per proporre due diverse esperienze di meditazione.

Nella prima, con inizio alle ore 10.30, i partecipanti saranno guidati in un’ora di pratica lenta e meditativa, svolta a terra, per permettere al corpo di aprirsi dolcemente sotto la forza di gravità. A seguire sarà servito un pranzo composto da antipasto, primo e secondo preparati con prodotti del territorio e abbinati a tre vini biologici di PS Winery: il bianco Offida Pecorino Docg “Aurai” e i rossi Offida Rosso Docg “Baccofino” e Marche Rosso Igt “Thalia”.

Nella seconda, con inizio alle ore 17, sempre sulla terrazza panoramica della cantina affacciata sulle vigne si terrà un’ora di meditazione alla ricerca dell’equilibrio delle emozioni del proprio corpo a cui seguirà una degustazione di quattro vini biologici di PS Winery (Pecorino Docg “Aurai”, Marche Igt Incrocio Bruni “B54”, Marche Igt Syrah “S” e Marche Rosso Igt “Fatjà”) abbinati a prodotti gastronomici locali, tra cui i tradizionali fritti all’ascolana.

Su richiesta sono disponibili varianti vegetariane sia per il pranzo sia per la degustazione del pomeriggio.

Per la pratica di Yin Yoga è necessario portare tappetino, coperta e, preferibilmente, un cuscino. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti (whatsapp: 3471983306 o 3899070352).

