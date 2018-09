ASCOLI PICENO – La Serie B rimane a 19 squadre, nessuna variazione quindi nei calendari. Le società escluse colpiscono duro.

Il Robur Siena tramite un comunicato stampa fa sapere: ” La società ritiene che sia stata perduta una grande occasione per ribadire che le regole devono essere uguali per tutti». La Ternana tramite il patron Bandecchi: “Sono prima di tutto dispiaciuto per la nostra tifoseria, perché non siamo riusciti a portare a casa il risultato che tutti noi avremmo desiderato. Mi viene da dire non per colpa nostra ma per una situazione a mio avviso veramente deplorevole che evidentemente in questa nazione sta prendendo il sopravvento. Per quanto riguarda le cause in Tribunale, non sono finite: andranno sicuramente avanti, abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di individuare tutto ciò che è possibile per ricorrere nei confronti di questa sentenza.”

Il Novara invece si astiene da ogni commento, la Pro Vercelli tramite il proprio legale: “Si rispetta la decisione ma non si condivide. La dimostrazione che le tesi sostenute dalle società ricorrenti siano corrette arriva dalla nota di dissenso di due elementi, di cui uno è il presidente, un magistrato di altissimo profilo professionale. Una decisione controversa che merita di essere impugnata.” Il Sindaco di Catania si scaglia contro la decisione: “L’epilogo dell’assurda vicenda del campionato di serie B ha certificato la perdita di credibilità di chi governa il calcio italiano”.

Prosegue, intanto, la preparazione dei bianconeri al Picchio Village in vista della sfida di sabato con il Lecce. Nella giornata di ieri la squadra è stata impegnata in una seduta tattica a base di partite a campo ridotto dopo che stamane il gruppo aveva svolto una sessione di forza.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 15 settembre alle ore 15: allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli. Prezzi e punti vendita sono consultabili nelle sezioni del sito ufficiale “Info – Biglieti” e “Info – Punti vendita”.

