ASCOLI PICENO – I carabinieri della Compagnia e della Stazione di Ascoli Piceno hanno arrestato due spacciatori che avevano appena venduto dosi di cocaina a degli assuntori del posto, poi segnalati alla Prefettura.

Si tratta di un tarantino di 50 anni, residente ad Ascoli, e di un trentenne del posto, entrambi con precedenti specifici. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati 30 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della cocaina, bilancino elettronico di precisione e più di 10 mila euro in contanti, nonché della creatina normalmente usata come sostanza da tagli.

Tutto è stato sequestrato. I due sono stati quindi arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5 volte, 5 oggi)