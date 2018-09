MALTIGNANO – Si comunica che dal fine settimana verrà chiuso lo svincolo di Maltignano della superstrada Ascoli-Mare direzione da e per Roma.

“La comunicazione è arrivata in via informale dalla’Anas che provvederà in settimana ad inoltrare la relativa ordinanza attraverso la quale potremo fornire notizie più precise” afferma il sindaco Armando Falcioni.

La chiusura dovrebbe avere la durata di dieci giorni per il rifacimento del manto stradale.

AGGIORNAMENTO 13 SETTEMBRE “Ad integrazione di quanto anticipato in precedenza si comunica che lo svincolo di Maltignano, direzione Roma, a seguito di ordinanza dell’Anas prot 79919 del 13 Settembre 2018, verrà chiuso all’utenza già da oggi 13 settembre 2018 fino alle ore 18,59 del giorno 21 settembre 2018. Contestualmente verrà interrotto il traffico dal chilometro 5,700 al chilometro 7,500 (tratto Marino del Tronto-Maltignano, direzione Ascoli Piceno)”. Così il sindaco Armando Falcioni in una nota.

