ASCOLI PICENO – Sarà Antonio Rapuano di Rimini, l’arbitro designato per dirigere Ascoli-Lecce, match valido per la 3^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato alle ore 15:00 al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli. A coadiuvarlo saranno Pasquale Cangiano della sezione di Napoli e Fabio Schirru di quella di Nichelino. Quarto Ufficiale Matteo Marchetti di Ostia Lido

Nella partita in famiglia di ieri pomeriggio al Picchio Village, Mister Vivarini, che ha riproposto in campo il collaudato 3-5-2, infortunio per Ardemagni per una contusione alla caviglia. Le condizioni dell’attaccante dovranno essere valutate.

