ACQUASANTA TERME – Salvataggio nella giornata del 13 settembre.

Un’escursionista, per cause in fase di accertamento, è rimasto ferito vicino ad Acquasanta Terme, in una zona piuttosto impervia.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i soccorritori. In azione Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.

Dopo essere stata recuperata, la donna è stata portata dal personale sanitario del 118 in ospedale con l’ambulanza per le cure mediche.

