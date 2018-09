ASCOLI PICENO – “Abbiamo centrato tutti gli obiettivi di mercato fissati il giorno dopo l’acquisto delle quote di maggioranza dell’Ascoli. Siamo felici e fiduciosi di aver fatto il possibile senza lasciare nulla di intentato. Ora parliamo sul campo accompagnati dai nostri grandi tifosi. Noi siamo l’Ascoli Calcio. Orgoglioso di questa grande sfida!”

Questo il post del patron Massimo Pulcinelli, indirizzato ai tifosi bianconeri e postato su Facebook. Gli abbonamenti venduti sono a quota 3.228. E’ ora di far parlare il campo per i giocatori bianconeri, sostenuti dal tifo del “Del Duca” in casa e dai fedelissimi in trasferta.



