ASCOLI PICENO – Questa mattina, 13 settembre, nella sala Ceci del Comune di Ascoli, è stata presentata la seconda edizione di Bike Mon Amour, in programma ad Ascoli sabato 15 e domenica 16 settembre. Un evento, organizzato dall’Associazione Kronos Turismo Collettivo, volto alla promozione turistica e a riscoprire le bellezze della città e del suo territorio. Un vero e proprio tuffo nel passato all’insegna delle bici old style e dell’abbigliamento d’epoca.

Nella sala Cola d’Amatrice e nei negozi del centro storico ci sarà il museo diffuso, in piazza Ventidio Basso l’esposizione di bici Mountain Bike e da strada, gincana in bici, caccia al tesoro di pezzi utili per realizzare una bici, acrobazie con bicicletta. In piazza Arringo e al Chiostro di San Francesco mercatini, rivenditori, riparatori ed espositori. La manifestazione si concluderà domenica 16 in Sala Cola dell’Amatrice con le premiazioni.



Hanno partecipato alla conferenza stampa il Vicesindaco Donatella Ferretti, Alberto Iachini e Maria Ragionieri dell’Assocazione Kronos Turismo Collettivo, il collezionista ed esperto in restauro Armando Armandi, Lorenzo Monti collezionista di bici vintage, Giulio Fazzini di Brians’ Bike Shop, i ceramisti Walter Alessi e Antonella Guidotti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 7 volte, 7 oggi)