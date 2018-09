A partire dalle 10 gli espositori saranno in piazza Arringo e nel giardino del Palazzo comunale, nel pomeriggio in piazza Roma, via del Trivio e chiostro di S. Francesco

ASCOLI PICENO – Sabato 15 e domenica 16 settembre dalle ore 10 alle 20 torna, dopo la pausa estiva, il “Mercatino Antiquario” nella cornice del centro storico di Ascoli Piceno.

Quella di settembre è un’edizione speciale, già a partire dalle 10 del mattino gli espositori saranno in piazza Arringo e nel giardino del Palazzo comunale e nel pomeriggio in piazza Roma, via del Trivio e chiostro di S. Francesco.

In piazza del Popolo, invece, spazio al concerto de “La Rua“, la band ascolana pop-folk che si esibirà nella serata di sabato.

Dopo il successo delle prime due edizioni torna anche il Mercatino dei Bambini. Con un giorno d’anticipo rispetto all’inizio della scuola, i giovani venditori torneranno sui loro “banchi” la mattina di domenica 16 in via D’Ancaria proponendo in vendita (ad offerta) e a baratto i propri oggetti o lavoretti creativi.

Novità di questa edizione la performance del gruppo musicale M.A.D. Swing, un affascinante trio Swing che domenica 16 settembre, nel giardino del Comune, dalle 17 in poi, ci catapulterà nella magica atmosfera retró facendoci ascoltare brani degli anni ’30/’40 e non solo.

Evento collaterale a questa edizione straordinaria l’evento “Bike Mon Amour“, seconda edizione delle giornate dedicate alla cultura della bici vintage. Dalle 15 di sabato alle 18 di domenica la città si trasformerà in un ciclomuseo diffuso con punto centrale in Piazza Ventidio Basso.

INFO: Tel e fax 0736 256956 FB @Mercatino.Antiquario www.mercatiniantiquari.com

Prossime edizioni: 17 e 18 novembre, 8 e 9 dicembre.

