ASCOLI PICENO – Si svolgerà martedì 18 settembre, alle ore 17 presso il chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno, il workshop “Mobilità sostenibile ed elettrica”.

Il programma:

Saluti del sindaco

Introduzione dell’Assessore Regionale

Presentazioni:

“Iniziative regionali in materia di mobilità sostenibile” a cura di Regione Marche

“Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica in Regione MARCHE eMobility ReMa – Il Piano in pillole” – a cura di Regione Marche e Lem Reply spa

Presentazioni iniziative comunali

Dibattito

Conclusioni

Durante il workshop verrà presentato un mezzo elettrico e sarà possibile effettuare un tour per le vie della città, in collaborazione con la Robles Tour.

