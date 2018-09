Il Nazionale Under 20: “Devo dimostrare quello che posso fare e per me questa stagione deve essere un trampolino di lancio in una piazza fantastica”

ASCOLI PICENO – L’Ascoli si prepara alla sfida contro il Lecce a caccia dei primi tre punti stagionali; a due giorni dalla gara a parlare è uno dei protagonisti positivi di questo primo scorcio di stagione, il centrocampista Davide Frattesi.

“Sarà una stagione che mi farà crescere, più di quella precedente dello scorso anno a Sassuolo e spero di farla nel miglior modo possibile – afferma Frattesi – Il mister sta lavorando bene, sta cercando di trasmetterci un’idea di gioco specifica. Abbiamo avuto due settimane dove abbiamo lavorato insieme e ci aspettiamo grossi passi in avanti da parte della squadra contro il Lecce”.

“Non ho preferenze per il numero di giocatori a centrocampo – continua il Nazionale Under 20 – mi basta poter giocare. Devo dimostrare quello che posso fare e per me questa stagione deve essere un trampolino di lancio in una piazza fantastica. Dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile la salvezza per poi toglierci qualche soddisfazione. Pulcinelli sabato vuole la vittoria? Faremo di tutto per accontentarlo”.

