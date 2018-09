Al via la prossima settimana i lavori per l’installazione dell’impianto semaforico che regolerà l’immissione e l’uscita in tutta sicurezza del traffico veicolare

ASCOLI PICENO – Al via la prossima settimana i lavori per l’installazione dell’impianto semaforico in via Esino e via del Giordano. Il sistema, dotato di lampade a led e nuova centralina, regolerà l’immissione e l’uscita in tutta sicurezza del traffico veicolare nelle suddette zone.

Contestualmente verrà realizzata la segnaletica orizzontale che si adatterà alla nuova viabilità. L’intervento, progettato e studiato da un ingegnere esperto in materia e individuato dalla ditta incaricata, si è reso necessario perché il semaforo in essere non era più a norma e inattivo da diverso tempo.

Il tutto dovrebbe concludersi entro fine settembre, per una spesa totale di circa 13.500 euro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 22 oggi)