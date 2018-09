ASCOLI PICENO – Tutti insieme ripuliamo la nostra città. E’ lo slogan con il quale il Comune di Ascoli Piceno aderisce al World Cleanup Day 2018, la più grande manifestazione mondiale per pulire il pianeta, che ricorre sabato 15 settembre. I soggetti protagonisti e promotori dell’iniziativa sono Gli Angeli del Bello e Marche Rifiuti Zero, con il supporto dell’Impresa Olivieri e dell’Impresa Panichi.

“Si tratta di gesti concreti volti a combattere l’inciviltà con la civiltà – afferma il Sindaco Guido Castelli -. Un messaggio ancor più simbolico visto che l’iniziativa si svolge durante il World Cleanup Day 2018. Sarà un momento di riflessione e di confronto visto che l’ambiente in cui viviamo è fondamentale non solo per noi ma soprattutto per le future generazioni. Ringraziamo tutti coloro che si metteranno in gioco per questa importante e lodevole idea”.

“Come amministrazione siamo orgogliosi di poter prendere parte a questa giornata che si celebra in tutto il mondo – spiega l’assessore all’Ambiente Luigi Lattanzi -. L’obiettivo è chiaramente quello di combattere le situazioni di degrado che spesso si verificano in città e cambiare le abitudini delle persone, in nome della bellezza e della salute del pianeta in cui abitiamo”.

La giornata si svolgerà in questo modo: a partire dalle 9.30 Gli Angeli del Bello, in collaborazione con l’Impresa Olivieri, puliranno i muri di via D’Ancaria. Poco dopo, dalle ore 10 alle 12, prenderà il via l’idea di Marche a Rifiuti Zero, ossia verranno raccolti tutti i rifiuti abbandonati in strada con il seguente itinerario: si partirà piazza Simonetti, passando per via Pretoriana, via Lungo Castellano, viale De Gasperi per arrivare fino ai giardini pubblici in corso Vittorio Emanuele.

Ma l’azione di contrasto al degrado non terminerà qui: infatti lunedì 17 e martedì 18 settembre sempre Gli Angeli del Bello, con il supporto dell’Impresa Panichi Srl, provvederanno alla pulizia della facciata del palazzo sito in rua del Macello.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 17 oggi)