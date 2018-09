ASCOLI PICENO – Sono 210.227 gli studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado nelle Marche per i quali il 17 settembre inizia il nuovo anno scolastico. Un numero in calo, secondo i dati diffusi dell’Ufficio scolastico regionale: nell’anno scolastico 2015-2016 gli iscritti erano 216.674. In compenso è cresciuto il numero delle classi, da 10.006, ora sono 10.045.

Ancona è la provincia con la maggiore popolazione studentesca: 66.713 alunni, seguita da Ascoli Piceno e Fermo che insieme totalizzano 50.975 studenti, Macerata con 43.142, Pesaro Urbino con 49.397.

“Non sfuggite il vostro tempo, siate abili a prendere il passo di questo mondo che corre veloce, non cercate facili rifugi, non siate ‘gregge che corre al latrare di cani’, non consumate la vita sprecando il tempo prezioso su schermi elettronici o ‘fumando un pezzo di canapa’, ma siate coraggiosi come solo la gioventù sa esserlo. Il domani appartiene a voi” è il messaggio, riportato dall’Ansa, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche Marco Ugo Filisetti.

