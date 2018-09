Trovare un parcheggio in zona centro storico è risultato difficile dalle 20 in poi. Il gruppo ascolano ha dato via ad uno show molto apprezzato

ASCOLI PICENO – Serata da non dimenticare nel capoluogo, quella del 14 settembre.

È andato in scena il concerto de La Rua in piazza del Popolo ad Ascoli.

La band ascolana “giocava” in casa e la città ha ben ripagato le attese: piazza gremita, tante le persone accorse anche da altri Comuni limitrofi e non.

La Rua in concerto ad Ascoli in piazza del Popolo, 14 settembre 2018 (video Fb Arengo Tv)

Trovare un parcheggio in zona centro storico è risultato difficile dalle 20 in poi. Il gruppo ascolano ha dato via ad uno show molto apprezzato ed eseguito tutto il repertorio musicale per la gioia dei fan. Anche la Quintana ha avuto il suo spazio sul palco per essere omaggiata.

Durante il concerto non sono mancati gli effetti speciali e le coreografie che hanno reso ancora più speciale l’evento.

Alla fine applausi ed ovazioni. Il Comune sui Social ha commentato: “Ascoli e i suoi talenti, è fantastico”.

