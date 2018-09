Il mezzo si sarebbe ribaltato per cause in fase di accertamento. Trasportato al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche e accertamenti

ASCOLI PICENO – Intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco nella mattinata del 16 settembre.

Ad Ascoli, vicino Rosara, un contadino è stato soccorso con l’eliambulanza dopo un incidente con il trattore: il mezzo si sarebbe ribaltato per cause in fase di accertamento.

Sul posto è giunta un’eliambulanza per portare l’agricoltore al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche e accertamenti da parte dei sanitari dopo i primi soccorsi. Non sarebbe comunque, per fortuna, in pericolo di vita.

