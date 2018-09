Si registrano rallentamenti a causa degli interventi, agenti sul luogo per la gestione della viabilità e circolazione

MALTIGNANO – Sinistro nel pomeriggio del 16 settembre.

Sull’Ascoli-Mare direzione San Benedetto, all’altezza di Maltignano, si è verificato un incidente per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale giunta sul posto.

Un motociclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato all’ospedale di Ascoli per ulteriori cure in ambulanza.

Si registrano rallentamenti a causa degli interventi, agenti sul luogo per la gestione della viabilità e circolazione.

