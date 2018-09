ASCOLI PICENO – Nel mese di settembre, presso l’ASD La Bricolla in via del commercio 25 ad Ascoli Piceno, sono in programma tre appuntamenti per presentare il Corso di Taijiquan – Qigong che prenderà il via ad ottobre presso la stessa struttura.

L’iniziativa è dell’A.S.D. Sen Dao, affiliata U.S. Acli, e prevede degli incontri con il maestro Raffaele Tassone, il 13, 20 e 27 settembre, dalle ore 19 alle ore 21.

Per informazioni sull’iniziativa si possono contattare i seguenti recapiti: 328/4424438 oppure raffa.tassone54@gmail.com

“Si tratta – dicono i promotori dell’iniziativa – di movimenti per riprendere il dialogo con il proprio corpo nei principi naturali di espansione, concentrazione, lentezza, continuità, armonia e fluidità, da adoperare in ogni contesto artistico e nella quotidianità. Salute e benessere sono la conseguenza della pratica giornaliera”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)