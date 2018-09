La conducente è stata portata nel vicino ospedale per le cure mediche. Per fortuna non è in gravi condizioni. Sul luogo Polizia Municipale e 118

ASCOLI PICENO – Sinistro nel pomeriggio del 17 settembre.

Sulla Circonvallazione di Ascoli, alle porte di Monticelli vicino l’autovelox, un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte dei Vigili Urbani e delle Forze dell’Ordine, forse colpa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

All’interno una persona, una donna, prontamente soccorsa prima dagli altri automobilisti e poi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. In ausilio anche i Vigili del Fuoco.

La conducente è stata portata nel vicino ospedale per le cure mediche. Per fortuna non è in gravi condizioni.

