I veneti sono in vetta alla classifica e unica squadra ancora a punteggio pieno di questo campionato cadetto. Agli antipodi Carpi e Livorno, uniche due compagini che ancora non hanno raccolto punti; anche se ultimo rimane il penalizzato Foggia, ancora fermo a -5

ASCOLI PICENO – Anche la 3a giornata del campionato di Serie BKT è stata consegnata agli archivi. Una quattro giorni calcistica, aperta dal rocambolesco 2-3 tra Venezia e Benevento, e chiusa dal posticipo del lunedì sera, il quale ha visto trionfare il Crotone sul campo del Livorno, con il risultato di 1-0. I toscani rimangono, dunque, dopo due gare, ancora fermi a quota 0 punti; mentre i calabresi, dopo il passo falso della prima giornata, ottengono la seconda vittoria consecutiva e si lanciano verso i vertici della classifica.

Primo stop che era arrivato contro il Cittadella, unica squadra ancora punteggio, e che studia un piano di fuga sulle altre; i veneti, difatti, hanno liquidato facilmente il Cosenza per 3-0. Per i lupi si tratta della seconda consecutiva, dopo l’ufficializzazione dello 0-3 a tavolino contro il Verona. Proprio quest’ultimi, si candidano a diretti avversari del Cittadella, dopo aver battuto agilmente il Carpi, con il risultato finale di 4-1 . Gli emiliani, dunque, sono l’altra squadra insieme al già citato Livorno, a non aver ancora raccolto punti in questa prima parte di stagione.

Subito dietro le prime, ad inseguire, ancora imbattute e con in tasca il primo successo stagionale ci sono anche Salernitana e Cremonese: vincenti contro Padova e Spezia, per 3-0 e 2-0. Arriva la prima vittoria anche per Ascoli e Palermo, che battono, rispettivamente, Lecce e Foggia. Situazione che si complica sempre di più per i pugliesi che, in virtù della penalizzazione di 8 punti, sono ancora bloccati in fondo alla classifica a quota -8.

Curioso, infine, come questa giornata di cadetteria abbia regalato un unico pareggio: Brescia-Pescara 1-1, con gli ospiti che hanno trovato il gol proprio nei minuti finali.

RISULTATI

Venezia-Benevento 2-3 Verona-Carpi 4-1 ASCOLI-LECCE 1-0 Cremonese-Spezia 2-0 Brescia-Pescara 1-1 Foggia-Palermo 1-2 Cittadella-Cosenza 2-0 Livorno-Crotone 0-1 Salernitana-Padova 3-0 Riposa: Perugia

CLASSIFICA

1. Cittadella 3 9 2. Verona 3 7 3. Crotone 3 6 4. Salernitana 3 5 5. Cremonese 3 5 6. Pescara 3 5 7. Palermo 3 5 8. Perugia 2 4 9. Benevento 2 4 10. ASCOLI 3 4 11. Padova 3 4 12. Venezia 3 3 13. Spezia 3 3 14. Lecce 3 2 15. Brescia 2 2 16. Cosenza 3 1 17. Livorno 2 0 18. Carpi 3 0 19. Foggia 3 -5

Foggia: penalizzazione di 8 punti



PROSSIMO TURNO

Venerdì 21 settembre, ore 21 – Benevento-Salernitana

Sabato 22 settembre, ore 15 – Carpi-Brescia; Crotone-Verona; Lecce-Venezia; Palermo-Perugia; Pescara-Foggia; Spezia-Cittadella

Sabato 22 settembre, ore 18 – Cosenza-Livorno

Domenica 23 settembre, ore 21 – Padova-Cremonese

Riposa: ASCOLI

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 14 oggi)