Verrà fornito materiale didattico, pannolini, salviette umidificate e la welcome ag personalizzata, contenente materiale utile alla cura dell’igiene quotidiana per i piccoli sempre molto impegnati nelle attività didattiche

ASCOLI PICENO – “Vogliamo costruire un futuro migliore a partire dai bambini”.

Si chiama così il Progetto Infanzia del Gruppo Gabrielli, presentato questa mattina, 18 settembre, nella sala dei Savi a Palazzo dei Capitani, dedicato ai piccoli alunni frequentanti i nidi comunali accreditati ossia, i Nidi d’infanzia Lo scarabocchio, Zero-Tre, Lo Scoiattolo, Sacro Cuore e Preziosissimo Sangue. Un’iniziativa giunta al secondo anno e riproposta dopo l’enorme successo ottenuto nel 2017.

Verrà fornito materiale didattico, pannolini, salviette umidificate e la welcome ag personalizzata, contenente materiale utile alla cura dell’igiene quotidiana per i piccoli sempre molto impegnati nelle attività didattiche svolte. I genitori potranno beneficiare di buoni fruibili al bisogno per assecondare le necessità tipiche della fascia di età coinvolta nell’iniziativa ovvero 0-3 anni.



Hanno partecipato alla conferenza stampa il Vicesindaco Donatella Ferretti e il Vicepresidente del Gruppo Gabrielli Barbara Gabrielli.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5 volte, 5 oggi)