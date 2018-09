Evento organizzato dall’associazione Radici con il patrocinio del Comune, che si svolgerà tra Piazza Leopardi e via Roma. Ecco cosa c’è in programma

CASTORANO – Domenica 23 settembre a Castorano, dalle 8 alle 24, si potrà partecipare a un vero e proprio viaggio attraverso i movimenti sperimentali di uno dei decenni più importanti italiani, dal fascino intramontabile: gli anni ‘70. Torna la nona edizione di Vinyl & Vintage, evento organizzato dall’associazione Radici con il patrocinio del Comune, che si svolgerà tra Piazza Leopardi e via Roma.

Anche in questa edizione, dalle ore 9 del mattino, ci sarà l’ormai consueto “Ritrovo auto e moto Vintage Città di Castorano” nato sei anni fa come semplice incontro tra appassionati che oggi vede sfilare tante “vecchie glorie” delle due e quattro ruote.

Alle 11 partirà la passeggiata eno-gastronomica sulle colline Castoranesi con visite in cantine.

Alle 12.30 chi vorrà potrà portare un proprio vinile per farlo ascoltare a tutti (Porta un Disco e Mangia con Noi). Durante la giornata si esibiranno i gruppi Brass Band, ore 17; FracasSession, ore 18 e i Revolver alle 21. Durante la giornata si potranno visitare espositori di abbigliamento, auto, moto e mobili vintage. L’evento si terrà completamente al coperto.

