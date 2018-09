Sono previsti incontri a scuola fra i calciatori bianconeri e gli alunni per sviluppare il tema del bullismo e per raccontare episodi che hanno visto protagonisti i giovani allievi all’interno o all’esterno del contesto scolastico

ASCOLI PICENO – #ABC – A come ASCOLI, B come BULLISMO, C come COMBATTIAMOLO: è il progetto scuole che l” Ascoli Calcio promuove nella s.s. 2018/19 negli istituti scolastici.

Sono previsti incontri a scuola fra i calciatori bianconeri e gli alunni per sviluppare il tema del bullismo e per raccontare episodi che hanno visto protagonisti i giovani allievi all’interno o all’esterno del contesto scolastico. Alla presenza dei tesserati dell’Ascoli Calcio, gli alunni esporranno le proprie storie o quelle a cui hanno assistito raccontando il comportamento che hanno assunto nella fattispecie. Anche i calciatori racconteranno le proprie esperienze sul tema nel contesto sportivo, distinguendo la semplice goliardia dal bullismo.

Il Club bianconero prevede una tariffa #ABC al prezzo simbolico di 2,00 € riservata agli alunni che hanno aderito al progetto e che assisteranno a una partita di campionato dell’Ascoli.

