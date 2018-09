“Sarà un’esperienza emozionante per il contesto, ancora per una volta porteremo la nostra tradizione, la cultura tipica dell’Italia dei Comuni al di là dei confini nazionali” ha commentato il Presidente Antonella Palumbo

ASCOLI PICENO – La Federazione Italiana Sbandieratori è in partenza per una trasferta all’estero e saranno 24 giovani sbandieratori di varie regioni italiane, in rappresentanza della F.I.S.B. e delle seguenti città di Ascoli Piceno, Ferrara, Asti, Cava de’ Tirreni, Querceta, Motta Sant’Anastasia, Saletto, Castelfranco di sotto, Sulmona, Quattro Castella, Volterra, Fossano e Faenza che si esibiranno a Kolkata in India.

Sei tesserati da Ascoli Piceno dal Sestiere Sant’Emidio, Sestiere Porta Romana e Sestiere Porta Solestà.

“Sarà un’esperienza emozionante per il contesto, ancora per una volta porteremo la nostra tradizione, la cultura tipica dell’Italia dei Comuni al di là dei confini nazionali – ha commentato il Presidente F.I.S.B. Antonella Palumbo di Cava de’ Tirreni – Siamo stati contattati circa due mesi fa da un importante Agenzia per predisporre l’evento di Cerimonia di Apertura di un evento sportivo che per motivi di contratto non possiamo rilevare e in pochi giorni abbiamo convocato i ragazzi sbandieratori che recentemente hanno effettuato i Campionati Italiani assoluti a Ferrara “Tenzone Aurea”, durante la settimana saremo anche ricevuti dal Console italiano Dott. Damiano Francovigh a Kolkata presso il Consolato Generale d’Italia per una esibizione della Nazionale”.

La Federazione Italiana Sbandieratori (di cui oggi fanno parte oltre 90 gruppi federati) si è costituita nel 1966 a San Marino, sotto la spinta dei gruppi di Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna, Carovigno, Cori, Faenza, Firenze, Fossano, Massa Marittima, Pisa, Querceta e Ripa di Seravezza.

“Sarà una Nazionale con 15 esordienti e di giovanissimi appena maggiorenni mentre altri 5 hanno una presenza sola, abbiamo giornate piene di impegni e allenamenti e tenteremo di stupire creando emozione come sappiamo fare noi italiani, con creatività presenteremo una Grande Squadra con 24 Sbandieratori e uno spettacolo di 48 bandiere in movimento coreografico per l “Opening Ceremony” così racconta uno dei Ct, Francesco Gorini di Faenza, che ha diramato le convocazioni mentre l’altro ct. Ivo Fiandrino di Fossano parla di “le varie coreografie e lanci delle bandiere multicolori dell’evento devono avere un movimento cadenzato sulla base delle nostre musiche, noi ci mettiamo la passione per fare il meglio e per conquistare il pubblico e perché poi c’è la possibilità di un nuovo contratto per la Nazionale Sbandieratori della F.I.S.B.”.

Ci sarà anche il Vice Presidente Massimo Massetti di Ascoli Piceno per coordinare le varie dinamiche del folto gruppo della Nazionale in trasferta “con l’arrivo dei ragazzi da 8 parti diverse dell’Italia a Roma Fiumicino inizierà il viaggio con scalo a Dubai con gli aerei dell’Emirates per due voli di circa 10 ore mentre domenica mattina 23 settembre avremo già il primo impegno della Nazionale”.

Ecco i 28 partecipanti

Cognome e Nome GRUPPO

1 Battaglia Salvatore Luca Ferrara – Borgo San Giovanni

2 Bianchi Filippo Quattro Castella – Contrada della Corte

3 Chiodi Nicolò Ferrara – Borgo San Giovanni

4 Cinelli Jacopo Ascoli – Sestriere Porta Romana

5 Cocci Flavio Querceta – Palio dei Micci

6 Dell’Aiuto Marco Volterra

7 Forte Michael Sulmona – Borgo San Panfilo

8 Giorgi Andrea Ascoli – Sestiere Sant’Emidio

9 Girardi Paolo Saletto

10 Guidotti Alessio Ascoli – Sestiere Sant’Emidio

11 Innocenti Enrico Castelfranco di sotto – Contrada San Michele in Caprugnana

12 La Corte Emanuele Motta S.Anastasia – Giovani Maestri

13 Marcuccetti Gabriele Querceta – Palio dei Micci

14 Odierna Michele Cava de’ Tirreni – Città Regia

15 Olivero Loris Fossano – Principi d’Acaja

16 Pavoni Edoardo Ascoli – Sestiere Porta Solestà

17 Pirillo Ermanno Motta S.Anastasia – Rione Panzera

18 Scelli Matteo Sulmona – Borgo San Panfilo

19 Senacheribbe Giorgio Asti – A.S.T.A.

20 Silvestri Filippo Volterra

21 Viozzi Alessandro Ascoli – Sestiere Porta Solestà

22 Vissio Andrea Fossano – Principi d’Acaja

23 Zinani Gabriele Quattro Castella – Contrada della Corte

24 Zonari Fabio Ferrara – Contrada Borgo San Luca

25 Fiandrino Ivo F.I.S.B. – CT Nazionale

26 Gorini Francesco F.I.S.B. – CT Nazionale

27 Massetti Massimo F.I.S.B. – V.Presidente

28 Palumbo Antonella F.I.S.B. – Presidente

