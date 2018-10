Il Ministro per le Infrastrutture lo ha dichiarato in un incontro con l’Ance. Si tratta delle due autostrade che collegano Roma a Teramo e Pescara

TERAMO – Il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli, parlando all’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ha affermato, a quanto riportano fonti stampa nazionali: “Sulla tratta dei viadotti dell’A24 e dell’A25 alcuni piloni che ho potuto visionare sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti”.

Di seguito la mappa dell’A24, che collega Roma a Teramo, e dell’A25, che invece termina a Pescara.



Conosciuta anche come “Strada dei Parchi”, l’insieme dell’A24 e A25 conta, in base a quanto riferisce il sito Stradadeiparchi.it, complessivamente 153 ponti e viadotti, “per uno sviluppo complessivo di circa 118,8 km: per comprendere l’imponenza di queste strutture basta pensare che alcuni di questi viadotti superano i 100 metri di altezza dal piano di campagna”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 576 volte, 38 oggi)