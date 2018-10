ASCOLI PICENO – Sarà un weekend all’insegna della pesca e tanto altro quello del 20 e 21 ottobre ad Ascoli Piceno. Infatti, sabato presso la Casa della Gioventù e domenica al Circolo Tennis “Morelli”, si svolgerà il VI° Ascoli Fly Meeting, organizzato dalla Fly Fisherman Club in collaborazione con il comune di Ascoli e con la Regione Marche.

“Un evento che torna a distanza di quattro anni e che siamo ben lieti di poter accogliere di nuovo – afferma il sindaco Guido Castelli – Il Meeting consentirà di approfondire le tematiche riguardanti la pesca ma non solo. Infatti, occasioni del genere servono ad evidenziare come Ascoli sia forse l’unica città del Centro Italia ad offrire un così ampio spettro di attività, dalla pesca sportiva appunto, al turismo enogastronomico per non parlare dell’aspetto storico culturale. L’incontro poi, si sposa alla perfezione con la nascita del Parco Fluviale, da sempre un obiettivo primario per questa amministrazione”.

“La quarta edizione di Ascoli Fly Meeting sarà importante per diffondere, soprattutto nei giovani, la pratica della pesca sportiva e ricreativa – dichiara l’assessore allo sport Massimiliano Brugni -. Tutto ciò è legato anche ad un discorso prettamente turistico, visto che ad Ascoli si può unire sport, arte e cultura. Ringraziamo quindi i componenti della Fly Fisherman Club che tra l’altro quest’anno festeggia i suoi 30 anni di attività”.

A partire dalle ore 10 di sabato 20 ottobre, nella Casa della Gioventù, sarà davvero ricco il programma dell’Ascoli Fly Meeting. Dopo l’intervento della Regione Marche, si parlerà di Ars Tronto e Parco Fluviale della città di Ascoli.

Seguirà la presentazione del PAAM (Pescatori a mosca della Regione Marche) con un’analisi sullo stato regionale della pesca sportiva e ricreativa e sull’importanza di queste discipline come veicolo turistico.

Verrà effettuato inoltre un focus sulla conservazione e valorizzazione degli habitat fluviali, ed un confronto sulle esperienze in Italia e nel Mondo riguardanti la pesca a mosca. Saranno presenti anche i costruttori al morsetto e di canne di bamboo.

Domenica 21 ottobre presso il Circolo Morelli dalle 9.30 si terranno dei mini corsi per bambini sul lancio e la costruzione di artificiali.

