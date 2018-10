FOLIGNANO – Migliorare il benessere e la tutela degli animali da compagnia attraverso una attività di formazione mirata all’informazione, prevenzione e rispetto delle norme in collaborazione con gli Enti Locali addetti: sono questi gli obiettivi del corso per diventare Guardie zoofile per il territorio della Provincia di Ascoli Piceno, organizzato da Legambiente Marche Onlus in collaborazione con l’amministrazione comunale di Folignano.

Il corso, che rappresenta il primo modello a livello regionale per organizzazione e articolazione, prenderà il via dal primo dicembre e si svolgerà nella giornata di sabato dalle 9 alle 16, con pranzo gratuito offerto dal comune di Folignano.

Il corso si articola in sette moduli, durante i quali sono previste lezioni teoriche in aula nelle prime quattro ore della mattinata mentre nelle ultime due ore del pomeriggio verranno svolte lezioni pratiche. L’ottavo modulo prevede esclusivamente lezioni di applicazione operativa di quanto appreso, con affiancamento a guardie zoofile esperte sul territorio.

A coloro che supereranno con profitto la valutazione finale, prevista il 23 febbraio 2019, sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione, che consentirà a Legambiente Marche di richiedere alla Prefettura il successivo decreto di nomina di Guardia Zoofila volontaria. Le domande di ammissione dovranno essere presentate inviando il modulo di iscrizione con il Curriculum Vitae all’indirizzo: guardiezoofile@legambientemarche.org entro e non oltre il 12 Novembre 2018.

Il bando, il modulo di iscrizione e il programma dettagliato dell’attività formativa sono scaricabili dal sito www.legambientemarche.org. Per ulteriori informazioni, telefonare al 338/9477011. I partecipanti dovranno pagare l’iscrizione al corso con un contributo di 60 euro per spese di materiali didattici e logistica.

Il sindaco Angelo Flaiani, con la partecipazione alla formazione, ha voluto riconoscere le necessarie sinergie che devono caratterizzare le relazioni e la mission con le neo Guardie zoofile in favore degli animali da compagnia e della collettività.

Si precisa che la nomina a Guardia zoofila non comporta alcuna remunerazione in quanto il servizio viene svolto a titolo gratuito e volontario.

