Deve scontare una pena di quattro mesi di reclusione per questo reato commesso nel 2016. L’uomo è stato rintracciato e bloccato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

CASTEL DI LAMA – Proseguono i controlli in provincia di Ascoli da parte delle Forze dell’Ordine, in questi giorni, per garantire la sicurezza nel territorio.

A Castel di Lama i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, un uomo di 48 anni, residente ad Ascoli ma domiciliato proprio a Castel di Lama.

Si tratta di un uomo che deve scontare una pena di quattro mesi di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti commesso nel capoluogo nel 2016.

Il 48enne, fermato, è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale.

