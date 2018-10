Il difensore bianconero ex carpigiano: “Dopo Foggia eravamo molto arrabbiati, non raccogliere punti dopo aver disputato una grande partita ci è sembrata una doppia sconfitta”

ASCOLI PICENO – Trascorsa la pausa per le nazionali l’Ascoli si prepara alla ripresa del campionato di Serie B, prossimo avversario il Carpi sabato 20 ottobre al “Del Duca”.

A parlare in casa bianconera è il difensore Riccardo Brosco, protagonista di un buon avvio di stagione in cui ha realizzato due reti, capocannoniere della squadra: “Sono contento di questo, al tempo stesso mi spiace perché vuol dire che altri devono fare più gol; ci sono tanti attaccanti qui che possono far bene. Va anche detto che si è infortunato Ardemagni, il candidato numero uno al ruolo di capocannoniere della squadra. Se i miei gol non fanno notizia è meglio, in questo modo le difese avversarie non mi riserveranno una marcatura speciale”.

Il difensore sarà un ex della sfida: “Sì è vero sono un ex, nei giorni scorsi ho letto le belle parole che mister Calabro ha speso nei miei confronti con riferimento alla scorsa stagione; mi fece saltare le prime 8 partite perché avevo ancora un infortunio al ginocchio. Quest’anno giocano un calcio efficace anche se non così bello, fuori casa prediligono lo star chiusi dietro giocando bassi per poi ripartire e provare a far gol, dovremo essere bravi a non sbilanciarci troppo e non fare il loro gioco. Servirà grande concentrazione”.

Brosco parla poi della trasferta pugliese in cui l’Ascoli ha disputato un’ottima gara senza però riuscire a portare a casa punti: “Dopo Foggia eravamo molto arrabbiati, non raccogliere punti dopo aver disputato una grande partita ci è sembrata una doppia sconfitta, ci è mancata un po’ di esperienza, in futuro dovremo essere più scaltri e bravi a chiudere la partita. Dobbiamo pensare a una gara alla volta, giocando bene a Foggia non abbiamo raccolto nulla, ora col Carpi dobbiamo far punti a prescindere dal gioco”

