ASCOLI PICENO – Il centrocampista dell’Ascoli, Davide Frattesi, ha giocato nella sfida di ieri dell’Italia Under 20 contro il Portogallo. Risultato finale di 2-1 allo Scida di Crotone per gli ospiti nel match valido per il Torneo 8 Nazioni. Frattesi è sceso in campo dal 1’ dopo il gol messo a segno nel match con l’Inghilterra.

A sbloccare il risultato è Pedro Correia al 36’ dopo una respinta corta che il portoghese riprende e spinge in rete. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Frattesi. Nella ripresa gli Azzurrini pareggiano con Scamacca, che, su una ripartenza, vince il duello con il suo avversario e infila di potenza di collo piede l’estremo difensore avversario. Al 20’ il Portogallo trova il nuovo vantaggio con una bordata di Quina, che si infila sotto l’incrocio dei pali.

