ASCOLI PICENO – Venerdì 19 ottobre alle ore 11, si terrà l’inaugurazione della nuova Biblioteca “Innovativa” e l’aula di informatica nel plesso di via Nazario Sauro ad Ascoli Piceno.

La scuola Borgo Solestà Cantalamessa ha partecipato a un bando di finanziamento di 10 mila euro, finalizzato alla realizzazione di una Biblioteca innovativa che entrerà a far parte di una rete regionale delle Biblioteche Scolastiche delle Marche.

La Biblioteca innovativa è una biblioteca munita di tecnologie all’avanguardia, Lim, computer e stampanti e pensata come luogo attivo e polifunzionale. Si potranno organizzare laboratori di scrittura, tenere mostre o incontri con autori. Inoltre, i locali potranno essere utilizzati per il dopo scuola, per la lettura, per attività ricreative, lavori di gruppo e progetti; avrà un’area riservata agli audiolibri e ai testi per alunni in difficoltà.

