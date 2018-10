Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili e lo I.O.M. Ascoli Piceno Onlus, come ogni anno, è in prima linea con l’iniziativa

ASCOLI PICENO – Domenica 21 ottobre l’Ospedale si apre al pubblico con l’Open Day senologico. Alle ore 10 presso la sala Convegni del Polo Universitario dello S.O. del C.& G. Mazzoni si terrà la conferenza di presentazione alla cittadinanza della Breast Unit.

Verrà illustrato il percorso della patologia mammaria gestito dall’Unità Senologica dell’Area Vasta5 costituito dal Gruppo Multidisciplinare degli specialisti dedicati. Saranno presenti Anna Casini, vice presidente della Regione Marche e Donatella Ferretti, Assessore alle politiche sociali del Comune di Ascoli Piceno.

Inoltre dalle ore 8 nella hall dell’Ospedale sarà allestita la segreteria dello I.O.M. per prendere le prenotazioni delle mammografie, che verranno effettuate gratuitamente alle donne di età tra i 30 e i 49 anni presso la struttura di senologia segnalato con un percorso dedicato tutto in rosa. Il numero massino degli esami per la giornata è di 24.

L’iniziativa di “Traguardo prevenzione”, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni, anche quest’anno è resa possibile grazie al sostegno economico del Gruppo Gabrielli, sempre sensibile ai bisogni della comunità locale nella quale è fortemente radicato.

Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili e lo I.O.M. Ascoli Piceno Onlus, come ogni anno, è in prima linea con l’iniziativa “Traguardo prevenzione”, tre giorni di mammografie gratuite per le donne tra i 30 e i 49 fascia anni di età, visite ginecologiche e pap-test per le donne tra i 20 e i 65 anni di età.

Questa settima edizione si arricchisce di diverse novità grazie alla stretta collaborazione con l’Asur Area Vasta5.

Sabato 20 ottobre alle ore 19 l’Ospedale Mazzoni si tinge di rosa. La facciata dell’Ospedale verrà illuminata con il colore che da sempre è simbolo della prevenzione del carcinoma mammario.

Due unità mobili appositamente attrezzate fornite dalla Susan G. Komen Italia, una per le mammografie a donne di età comprese tra i 30 e i 49 anni ed una per le visite ginecologiche e i pap-test per le donne comprese tra i 20 e i 65 anni di età, sono a disposizione per chi vorrà sottoporsi gratuitamente a tali esami, saranno presenti sabato 27 ottobre a Comunanza e domenica 28 a Spinetoli, alle ore 9. E’ possibile prenotare gli esami il giorno stesso dalle 8.00 alle 9.30 presso la segreteria IOM allestita in loco.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 86 volte, 86 oggi)