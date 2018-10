E’ stata aperta la nuova struttura innovativa dotata di nuove tecnologie che verrà utilizzata per laboratori di scrittura creativa e con un’area riservata agli audiolibri a ai testi per alunni in difficoltà

ASCOLI PICENO – La scuola media Cantalamessa ha da oggi una nuova biblioteca e una nuova aula di informatica, questa mattina infatti sono state inaugurate le due strutture.

La biblioteca è stata intitolata a Peppino Impastato ed è stata realizzata in collaborazione con il comune di Ascoli, la libreria Rinascita, l’Associazione Nati per leggere, la Cooperativa Sociale Il Melograno, e l’Istituto Provinciale per la storia del Movimento di Liberazione per le Marche.

Una biblioteca innovativa dotata di nuove tecnologie, che verrà utilizzata per laboratori di scrittura creativa e con un’area riservata agli audiolibri a ai testi per alunni in difficoltà. L’aula di informatica è stata realizzata con fondi della scuola.

Hanno partecipato al taglio del nastro: il sindaco Guido Castelli, l’assessore alla Pubblica Istruzione Massimiliano Brugni, la dirigente dell’Isc Borgo Solestà Cantalamessa Silvia Giorgi, il presidente uscente del consiglio d’istituto Isc Borgo Solestà Cantalamessa Luca Ciuccarelli e Giorgio Pignotti della Libreria Rinascita.

