ASCOLI PICENO – Il Dipartimento Dipendenze Patologiche in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Area Vasta 5 promuovono lo spettacolo di teatro civile contro il gioco d’azzardo dal titolo “Gran Casinò – Storie di chi gioca sulla pelle degli altri” in attuazione del programma ASUR 5 in materia di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico.

La rappresentazione teatrale “Gran Casinò” proposto dalla Compagnia “Itineraria Teatro” si inscrive all’interno delle attività di informazione e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo e di prevenzione della ludopatia, al fine di accrescere nella popolazione le conoscenze sul fenomeno e stimolare lo sviluppo di comportamenti e di stili di vita sani.

Il progetto prevede la messa in scena dello spettacolo, completamente gratuito, sia nel territorio di Ascoli Piceno che di Grottammare e si rivolge sia alla popolazione adulta che a quella studentesca delle scuole superiori di secondo grado.

Per la popolazione studentesca le rappresentazioni teatrali si terranno:

Martedì 23 ottobre alle ore 11 presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno;

Giovedì 25 ottobre alle ore 11 presso il Teatro delle Energie di Grottammare;

Gli spettacoli serali saranno messi in scena nei giorni:

Martedì 23 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno;

Mercoledì 24 ottobre alle ore 21 presso il Teatro delle Energie di Grottammare;

