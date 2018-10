ASCOLI PICENO – Riceviamo da un cittadino ascolano una comunicazione, inviata anche all’Urp e al Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno oltre che al corpo di Polizia Municipale, in merito ad una buca, anzi un vero e proprio “buco”, presente nel marciapiede di via della Stoppa, una traversa di via del Commercio, vicino alla zona del PalaFolli.

“Non si tratta di un avvallamento ma di un cedimento strutturale di quel punto del marciapiede. Chiedo un immediato interessamento auspicando la riparazione” scrive Dario De Angelis.

