ASCOLI PICENO – Tanti spunti di riflessione e colpi di scena, come quasi sempre accade, quelli che ha regalato l’8a giornata di Serie BKT. In vetta alla classifica il verdetto è arrivato già venerdì, quando il Pescara ha battuto a domicilio lo Spezia per 3-1, mantenendo, dunque, il suo primato in classifica.

Un primo posto ancor più consolidato dalla frenata del Verona; gli scaligeri, infatti, non sono andati oltre l’1-1 in casa contro il Venezia. A beneficiarne è stato il Palermo, al quale è riuscito il colpo grosso in casa del Lecce – 2-1 il risultato – nella partita di cartello di questa giornata; un vittoria che permette ai rosanero di agganciare, così, proprio il Verona al secondo posto.

Inseguono, ad un solo punto di distanza, Salernitana e Benevento, vincenti entrambe tra le mura amiche, rispettivamente contro Perugia e Livorno. La vittoria dei campani, in particolar modo, mette in primo piano l’affannoso inizio dei toscani, ultimi, senza vittorie all’attivo e fermi a soli 2 punti dopo 7 partite giocate.

In fondo alla classifica, invece, il colpo grosso è del Cosenza che batte nello scontro diretto il Foggia per 2-0; i calabresi compiono, così, un bel balzo in avanti approfittando, anche, delle sconfitte di Padova e Carpi, sconfitte rispettivamente da Ascoli e Crotone.

Infine, nella sfida di medio-alta classifica tra Cittadella e Brescia, risiede la gara con più gol di questa giornata: 4, 2 per parte; per un pareggio che mantiene stabile la classifica di entrambe le compagini.

RISULTATI

Spezia-Pescara 1-3 Salernitana-Perugia 2-1 ASCOLI-CARPI 1-0 Venezia-Verona 1-1 Cittadella-Brescia 2-2 Lecce-Palermo 1-2 Cosenza-Foggia 2-0 Benevento-Livorno 1-0 Crotone-Padova 2-1 Riposa: Cremonese

CLASSIFICA

1. Pescara 8 18 2. Verona 8 14 3. Palermo 7 14 4. Benevento 7 13 5. Salernitana 8 13 6. Lecce 8 12 7. Spezia 8 12 8. Cittadella 7 11 9. Cremonese 7 11 10. Brescia 8 11 11. Crotone 8 10 12. ASCOLI 7 9 13. Perugia 7 8 14. Cosenza 8 7 15. Padova 8 6 16. Venezia 7 5 17. Carpi 8 5 18. Foggia 8 4 19. Livorno 7 2

Foggia: penalizzazione di 8 punti

PROSSIMO TURNO

Palermo-Venezia 26/10 h. 21 Padova-Spezia 27/10 h. 15 Benevento-Cremonese 27/10 h. 15 Pescara-Cittadella 27/10 h. 15 Brescia-Cosenza 27/10 h. 15 Verona-Perugia 27/10 h. 18 Foggia-Lecce 27/10 h. 15 Crotone-Salernitana 28/10 h. 21 LIVORNO-ASCOLI 27/10 h. 15 Riposa: Carpi

