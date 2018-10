La stagione numero dodici offre alcune novità al suo pubblico: innanzitutto gli spettacoli in concorso sono sette, con una serata in più rispetto allo scorso anno

ASCOLI PICENO – Finalmente è stata ufficializzata la nuova stagione di teatro amatoriale del PalaFolli di Ascoli Piceno: la XII Edizione della rassegna “Ascolinscena” partirà il 17 novembre con la serata inaugurale e lo spettacolo “Pigiama per sei”.

Sul palcoscenico ascolano salirà la Compagnia dei DonAttori che, insieme a Castoretto Libero, Li Freciute e Compagnia dei Folli, è parte dell’organizzazione di Ascolinscena.

Nata con l’idea di creare uno spazio ed un cartellone per il teatro amatoriale ad Ascoli, la rassegna è divenuta un vero e proprio concorso nazionale che seleziona spettacoli che si sottoporranno al giudizio del pubblico che ad Aprile 2019 assegnerà i Premi Ascolinscena 2018-2019.

La stagione numero dodici offre alcune novità al suo pubblico: innanzitutto gli spettacoli in concorso sono sette, con una serata in più rispetto allo scorso anno, e la data inaugurale tutta dedicata ad una delle compagnie organizzatrici.

Inoltre, da quest’anno, Ascolinscena sarà abbinata ad AVIS IN CORTO, realizzato con l’Avis Provinciale di Ascoli Piceno: un concorso riservato a corti teatrali che saranno messi in scena durante la Serata di Premiazione e che saranno votati dal pubblico decretando i vincitori della Goccia d’Oro, d’Argento e di Bronzo.

Il gemellaggio tra i due concorsi vuole essere l’occasione per diffondere la cultura della donazione di sangue come stile di vita, altruismo e sensibilità verso chi ha bisogno del nostro gesto.

Il cartellone di Ascolinscena 2018-2019 prevede:

Sabato 17 novembre 2018 Serata inaugurale e spettacolo fuori concorso, Compagnia dei DonAttori (Ascoli Piceno) “Pigiama per sei”;

Sabato 1 dicembre 2018 Ramaiolo in Scena (Imperia) “Quando il gatto non c’è”;

Sabato 19 gennaio 2019 Ronzinante Teatro (Merate – LC) “Un due tre… Shakespeare”;

Sabato 26 gennaio 2019 La Bottega delle Ombre (Macerata) “Farà giorno”;

Sabato 16 febbraio 2019 Teatro del Sorriso (Ancona) “Chi sa balla’… nun casca mai!”;

Sabato 23 febbraio 2019 Scenaperta (Battipaglia – SA) “Maldamore”;

Sabato 9 marzo 2019 La Bottega dei Rebardò (Roma) “Sugo Finto”;

Sabato 23 marzo 2019 Laboratorio del Martedì (Magione -PG) “La cena dei cretini”;

Sabato 6 aprile 2019 Rassegna di Corti Teatrali AVIS IN CORTO in collaborazione con AVIS PROVINCIALE ASCOLI PICENO-Tre corti teatrali in concorso per aggiudicarsi la GOCCIA D’ORO – D’ARGENTO – DI BRONZO e a seguire Serata di Premiazione Ascolinscena 2018-2019;

E’ già possibile sottoscrivere gli abbonamenti e fino al 26 ottobre sarà possibile per i vecchi abbonati esercitare il diritto di prelazione sul posto scelto.

I prezzi per l’abbonamento alle nove serate in cartellone sono: intero € 75 – ridotto € 65 (le riduzioni si applicano a donatori AVIS, Studenti, Convenzionati), ingresso al singolo spettacolo € 10.

La rassegna “Ascolinscena” è sostenuta dalle federazioni di teatro amatoriale FITA GAT MARCHE e UILT. Tra gli sponsor privati ha confermato la propria adesione la Fainplast Compounds srl da sempre vicina ad iniziative culturali e sportive.

Il Supermercato Tigre di Villa Pigna si è unito alla grande famiglia di “Ascolinscena” studiando vantaggiosi sconti per tutti i nostri abbonati e si rinnova anche l’iniziativa della degustazione di vino dopo gli spettacoli, la Cantina ospite della XII Edizione è l’Azienda Agricola Biologica TAVIO.

La biglietteria del PalaFolli è aperta tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19. E’ possibile avere informazioni allo 0736-35 22 11 o inviando una mail info@palafolli.it.

