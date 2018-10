Nel weekend calcistico il Futsal Askl femminile, che milita nel girone B di serie C regionale di calcio a 5, torna alla vittoria per 2 reti a una contro le maceratesi del Bayer Cappuccini,

Partita intensa e bella da vedere, entrambe le formazioni hanno provato ad esprimere un bel gioco tanti tatticismi, ottimi e cambi di fronte da parte delle ascolane che trovano il gol del vantaggio al 20esimo del primo tempo con un rigore, dopo un fallo subito da Maroni in area, è Poli di potenza a finalizzare dal dischetto.

Nella seconda frazione arriva la rete del pareggio ospite con Capradossi brava a finalizzare una ripartenza e a concludere con un bel diagonale potente. Poi ci pensa De Angelis a infilare il gol vittoria raccogliendo la respinta del portiere su un tiro di Poli. All’ultimo secondo attimo di brividi per l’Askl, tiro libero per il Bayer ma Galli è bravissima a intuire la direzione e parare.

