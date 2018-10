Durante gli incontri i funzionari del servizio regionale Politiche Agroalimentari avranno modo di spiegare come accedere ai fondi del PSR Marche 2014/2020 dedicati agli imprenditori del settore rurale colpiti dal sisma

ASCOLI PICENO – Dopo l’interessante svolgimento dei primi appuntamenti, che hanno visto un buon numero di adesioni e un’interessata partecipazione del pubblico presente, prosegue il ciclo di seminari realizzati per presentare, alle imprese e ai cittadini, i bandi in uscita del Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 destinati all’area del cratere sismico.

Durante gli incontri i funzionari del servizio regionale Politiche Agroalimentari avranno modo di spiegare come accedere ai fondi del PSR Marche 2014/2020 dedicati agli imprenditori del settore rurale colpiti dal sisma, fornire chiarimenti e delucidazioni.

In particolare verrà offerto un focus su:

•Pacchetto Giovani

•Filiere Agroalimentari

•Filiere Corte e Mercati locali

•Filiera Legno – Energia – No food

•Mitigazione conflitti allevatori-lupo

•Sostegno alla forestazione e all’imboschimento (focus “tartuficoltura”)

•Miglioramento della viabilità rurale

Un accenno sarà comunque offerto su tutti i bandi in scadenza e di prossima uscita, siano essi bandi ad hoc oppure tramite la riserva di risorse finanziarie su bandi ordinari.

La rimodulazione del PSR Marche ha messo infatti a disposizione 159,25 milioni di risorse aggiuntive che saranno erogate attraverso bandi: è importante quindi fornire informazioni e strumenti per accedere a queste risorse e trasformare le potenzialità di un territorio in progetti concreti.



Prossimi appuntamenti:

Luogo data e ora Programma Camerino 24 ottobre ore 16:30 PROGRAMMA attenzione cambio location! Ortezzano 26 ottobre ore 16:30 PROGRAMMA San Severino 29 ottobre ore 16:30 PROGRAMMA Amandola 31 ottobre ore 16:30 PROGRAMMA Visso 5 novembre ore 16:30 PROGRAMMA San Ginesio 6 novembre ore 16:30 PROGRAMMA Offida 7 novembre ore 16:30 PROGRAMMA Montefortino 8 novembre ore 16:30 PROGRAMMA

“Vi aspettiamo numerosi a questo importante momento di condivisione che è aperto a tutti i cittadini e contiamo sulla vostra preziosa collaborazione per divulgare il più ampiamente possibile l’iniziativa. La partecipazione è libera” affermano gli organizzatori.

