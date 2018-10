L’opportunità è rivolta a studenti (disoccupati, inoccupati, occupati) in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, che desiderano acquisire una specializzazione richiesta dagli imprenditori

ASCOLI PICENO – Scade venerdì 26 ottobre 2018 il termine per partecipare alla selezione che ammetterà 30 allievi al corso gratuito di Tecnico superiore delle produzioni e del marketing nel sistema agroalimentare.

Le lezioni si terranno all’Iis “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno, presso laboratori di Università e aziende partner del settore agroalimentare, artigianato e industria di Fermo e Ascoli Piceno.

L’opportunità è rivolta a studenti (disoccupati, inoccupati, occupati) in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, che desiderano acquisire una specializzazione richiesta dagli imprenditori. Il corso ha una durata di 24 mesi (quattro semestri), per un totale di 1.800 ore, di cui 800 di tirocinio aziendale, con studio della lingua all’estero.

Il diploma rilasciato sarà quello di “Tecnico superiore nuove tecnologie per il Made in Italy (corrispondente al IV livello EQF – European Qualification Framework)”. Il diplomato acquisirà competenze relative ai prodotti agroalimentari e alle tecnologie di trasformazione, con competenze specifiche sui processi produttivi e nel campo del marketing e internazionalizzazione.

Il corso è promosso dalla Fondazione Its Nuove tecnologie per il Made in Italy di Porto Sant’Elpidio che riunisce scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali.

“Anche la Regione Marche aderisce, perché in un’economia in continua evoluzione, la formazione diventa indispensabile – spiega la vice presidente Anna Casini – Molte aziende marchigiane hanno necessità di operatori qualificati e questa è un’opportunità di specializzarsi che va colta”.

Gli Its (Istituti tecnici superiori) sono scuole speciali di tecnologia, costituite di concerto tra i ministeri dell’Istruzione, Lavoro, Sviluppo economico. L’80 per cento dei diplomati risulta occupato alla fine dei corsi biennali. Info e modulo di iscrizione, al corso che si terrà ad Ascoli Piceno, su www.itssmart.it – info@itssmart.it.

