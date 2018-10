Ma anche delle prossime elezioni comunali. Con loro Diego Di Ovidio per i 5 Stelle locali. L’appuntamento è dalle 18 del 26 ottobre in piazza Don Bosco a Villa Pigna c/o il Bar “La Caffetteria”

FOLIGNANO – A Folignano si terra il primo appuntamento con i Parlamentari del M5S eletti nel nostro Collegio che si recheranno nei Comuni per ascoltare i cittadini sulle problematiche locali e per far sentire la vicinanza delle istituzioni.

L’appuntamento è dalle 18 del 26 ottobre in piazza Don Bosco a Villa Pigna c/o il Bar “La Caffetteria” con il Senatore Giorgio Fede e la Deputata Rachele Silvestri. Con loro il portavoce del M5S di Folignano, Diego Di Ovidio. Nel secondo anniversario della forte scossa del 26 ottobre 2016 sarà un occasione per fare il punto della situazione sulla ricostruzione.

“Parleremo inoltre di Sanità Regionale con l’inaccettabile piano portato avanti dal Presidente Ceriscioli e avallato dal nostro Sindaco Flaiani sull’Ospedale Unico del Piceno – affermano gli organizzatori – Si parlerà ovviamente poi anche di Folignano con le sue problematiche principali in vista delle Elezioni Comunali della prossima primavera . Sarà quindi un occasione per conoscere meglio ed avvicinarsi al gruppo locale del MoVimento 5 Stelle che avrà bisogno dell’appoggio di tutti per arrivare ad amministrare e quindi a cambiare il Comune di Folignano.

Nell’occasione sarà offerto un aperitivo agli intervenuti.

