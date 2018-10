ASCOLI PICENO – Le vie del “digitale” sono infinite. A dimostrarlo è il progetto Made in Italy – Eccellenze in Digitale, promosso da Google e Unioncamere e che trova ancora una volta nell’Ente Camerale Piceno un solido partner e un rinnovato interesse a parteciparvi.

“Dopo l’esperienza maturata nelle ultime edizioni, si avvia oggi una nuova e più articolata iniziativa che coinvolgerà tutte le imprese del territorio piceno – ha dichiarato Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno – Siamo convinti che il digitale possa giocare un ruolo fondamentale nella crescita economica del nostro territorio, promuovendo, tra le altre cose, le eccellenze dall’artigianato e dall’agroalimentare. Inoltre, questa iniziativa è eccezionalmente coerente con gli obiettivi che ci siamo dati e gli strumenti che abbiamo messo finora in campo per aumentare il grado di internazionalizzazione del nostro sistema imprenditoriale: incentivare le PMI potenzialmente esportatrici a migliorare le proprie competenze digitali e potenzialità del canale e-commerce, significa aggredire una delle maggiori criticità in cui le nostre imprese si mostrano in ritardo rispetto ai concorrenti internazionali.”

Il progetto è volto a promuovere le opportunità legate alla cultura e alle tecnologie digitali, supportando le PMI nell’adozione di soluzioni innovative in un processo di crescita aziendale: social media marketing, Seo, e-commerce, export, web design, advertising, data analytics, copywriting, sono solo alcuni degli strumenti messi a disposizione delle imprese.

Per favorire un elevato livello di digitalizzazione e presenza online all’altezza delle sfide future e all’interno di mercati sempre più interconnessi, l’Ente camerale ha attivato un servizio di assistenza e supporto gratuito, offerto da due esperti digitalizzatori che seguiranno le PMI attraverso:

una mappatura delle caratteristiche delle imprese e rilievo dei fabbisogni di innovazione digitale;

seminari tematici strutturati in laboratori e workshop formativi sugli strumenti di supporto alle strategie commerciali e di marketing;

incontri personalizzati per seguire le PMI nell’attivazione e nell’uso degli strumenti digitali in modo strategico e operativo.

Il servizio è aperto ad ogni tipologia di impresa: commercio, servizi e turismo, industria (manifattura, trasporti e logistica), artigianato, agricoltura.

Per avere maggiori informazioni e fissare un appuntamento presso gli uffici camerali con gli esperti digitalizzatori è possibile inviare una email agli indirizzi: valentina.agriesti@icoutsourcing.it rosario.russo@icoutsourcing.it oppure contattare la Camera di Commercio di Ascoli Piceno al numero 0736-2791.

