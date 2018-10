Chiara l’indicazione che arriva dal portale dei pentastellati. I consiglieri a 5 Stelle del Piceno, da Grottammare a Ascoli passando per Spinetoli, Castel di Lama ecc. dovrebbero disertare il voto del 31 ottobre

ASCOLI PICENO – “Le prossime elezioni provinciali si svolgeranno senza alcuna consultazione popolare, sarà il festival delle correnti e degli accordi nei partiti, tra i partiti. Il MoVimento 5 Stelle, coerentemente con quanto ha sempre sostenuto, non parteciperà a queste elezioni.” Con queste parole si apre un vero e proprio “diktat” del Blog delle Stelle, il portale di riferimento dei grillini in vista delle elezioni provinciali che si terranno in tutta Italia il 31 ottobre.

I pentastellati della Provincia di Ascoli dovrebbero incontrarsi in queste ore ma l’indirizzo nazionale sembra abbastanza chiaro e punta dritto verso l’astensione. Nel nostro territorio vuol dire che i consiglieri eletti nei vari comuni, da Ascoli a Monteprandone passando per Grottammare, Castel di Lama, Spinetoli ecc. non si presenteranno alle urne.

