ASCOLI PICENO – Lunedì 29 ottobre, alle ore 11.30, presso la Ex Sala Giunta della Provincia di Ascoli Piceno ad Ascoli si terrà la conferenza stampa di chiusura della 1° edizione di “We Test” (WaterTest).

Il progetto di educazione ambientale sullo stato dei bacini fluviali del territorio realizzato da Legambiente e dai C.E.A. del territorio provinciale, è stato possibile grazie al prezioso contributo della Provincia di Ascoli Piceno.

Nel corso della conferenza, verranno illustrati gli obiettivi raggiunti dal progetto e saranno presentati i risultati del monitoraggio dei corsi d’acqua effettuati durante il percorso didattico con gli Istituti superiori dell’ascolano.

Il progetto We Test è nato con lo scopo non solo di fornire un quadro generale dei bacini fluviali, della ricchezza di specie ittiche degli ecosistemi acquatici e dei principali fattori di disturbo, ma anche di sottolineare l’importanza dell’utilizzo, nella gestione del territorio, di strumenti come il contratto fiume e l’educazione ambientale per stimolare nelle comunità la consapevolezza dell’importanza di conservare la biodiversità dei nostri ambienti fluviali.

Interverranno:

Paolo D’Erasmo, presidente della Provincia di Ascoli Piceno

Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche

Giorgio Poli, responsabile C.E.A. Oasi La Valle

Barbara Zambuchini, responsabile C.E.A. Ambiente e Mare

Giampaolo Filipponi, presidente C.E.A. Asa Speleo Club

Andrea Mora, geologo e presidente di IDREA Soc. Coop.

Fabio Bracchi, presidente del C.E.A. Rifugio Paci

Ruggero Latini, presidente Comitato di Indirizzo della Riserva Sentina

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)