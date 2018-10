I rappresentati di una nota società che produce olio di camelia, prodotto attraverso la spremitura a freddo dei semi dell’omonimo fiore di origine orientale, sono giunti in visita nella città delle Cento Torri.

ASCOLI PICENO – Nel primo pomeriggio del 25 ottobre nella Sala De Carolis e Ferri del Comune di Ascoli, la Vice Sindaco Donatella Ferretti ha incontrato una delegazione di industriali proveniente dalla Cina.

Non solo per ammirare le sue bellezze artistico e architettoniche, ma per visitare gli oleifici del territorio, conoscere il nostro olio e le peculiarità dell’oliva ascolana.

Durante l’incontro, la Vice Sindaco ha illustrato le bellezze della città donando ai visitatori la guida di Ascoli.

A sua volta la delegazione ha offerto in dono un quadro, omaggiando l’Amministrazione comunale della cortese accoglienza e disponibilità.

