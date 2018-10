Per partecipare agli incontri gratuiti è necessario essere associati alla Confartigianato ed in regola con il versamento della quota annuale

ASCOLI PICENO – La Confartigianato Imprese Ascoli- Fermo ha organizzato una serie di incontri sul territorio per conoscere le regole della fatturazione elettronica, a partire da giovedì 8 novembre ad Ascoli Piceno, viale Sinibaldo Vellei, 16/B, tutti con inizio alle ore 18.

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Tutte le fatture quindi dovranno essere emesse esclusivamente in formato appunto elettronico.

Per partecipare agli incontri gratuiti è necessario essere associati alla Confartigianato ed in regola con il versamento della quota annuale. Per registrarsi, si può confermare la propria presenza compilando il modulo nel sito www.apfm.it. Un messaggio email inviato all’indirizzo comunicato confermerà l’iscrizione.

Inoltre, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, durante i seminari del 21 e del 22 novembre verranno affrontate anche le novità Privacy riguardanti le imprese alla luce dei recenti sviluppi della normativa (GDPR 679/2016, D.Lgs. 101 -2018).

Il calendario dei seminari prevede quattro appuntamenti:

• Giovedì 08 novembre alle ore 18, alla sede Confartigianato Ascoli Piceno, viale Sinibaldo Vellei, 16/B

• Mercoledì 14 novembre alle ore 18, a Porto San Giorgio Hotel David Palace, via Spontini, 10, tel 0734.676848

• Mercoledì 21 novembre ore 18, alla sede Confartigianato Ascoli Piceno, viale Sinibaldo Vellei, 16/B

• Giovedì 22 novembre alle ore 18 sede Confartigianato Ascoli Piceno, viale Sinibaldo Vellei, 16/B.

Il form per l’iscrizione si potrà scaricare dal sito web https://www.apfm.it/2018/10/25/fatturazione-elettronica-calendario-degli-incontri-con-le-imprese-novembre-2018/.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)