ASCOLI PICENO – 54 nuovi agenti in tutte le Marche: arriveranno entro febbraio 2019.

In particolare, da qui a febbraio arriveranno 10 poliziotti in più per la provincia di Ancona, 4 per la provincia di Ascoli Piceno, 26 in provincia di Fermo, 8 in provincia di Macerata e 5 in provincia di Pesaro Urbino.

Attualmente nelle Marche prestano servizio 2.129 unità della Polizia di Stato di cui 113 tecnici. A questi si aggiungono 2.381 appartenenti all’Arma dei carabinieri e 1.406 finanzieri.

Non solo. L’Arma dei Carabinieri ha previsto l’assegnazione di 46 carabinieri per il Comando Legione Marche.

Il progetto di riorganizzazione di questure e commissariati prevede un organico finale per la Questura di Ancona di 388 operatori rispetto ai 377 ora in servizio. Per la Questura di Ascoli Piceno l’incremento sarà di 19 unità in più (da 199 a 218), per Fermo un incremento di 92 unità (da 76 a 168), per Macerata di 44 (da 174 a 218) e per Pesaro Urbino 53 (da 215 a 268).

